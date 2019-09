Layún y Chicharito dan su versión sobre fiesta: “¿Sigo crudo? No, compadre, ni siquiera tomé”

Miguel Layún dio su versión sobre el presunto escándalo protagonizado por algunos seleccionados nacionales en un bar de Nueva York después del partido contra Estados Unidos de la Fecha FIFA, mientras que Javier “Chicharito” Hernández confirmó las palabras del futbolista del Rayados de Monterrey.

El defensor mexicano hizo una transmisión en vivo a través de la red social Twitter, donde desmintió haber estado involucrado junto a Chicharito, Héctor Moreno, Guillermo Ochoa y Marco Fabián, en una fiesta con mujeres, tal y como diversos medios y cuentas de Twitter e Instagram han mencionado.

Antes de que se inventen historias!! https://t.co/mnegvTp5I1 — Miguel Layun (@Miguel_layun) September 11, 2019

“Se están manejando diversas versiones, que si nos fuimos ayer después del partido en Nueva York de fiesta o que si nos fuimos algún día antes del partido de la misma manera y están creando una historia un poco desvirtuada de lo que pasó y la verdad da un poquito de flojera tener que explicar o tener que aclarar pero yo creo que al final de cuentas es más sano hacerlo y no dejar que se desvirtúen las cosas como pasaron”, comenzó Layún en su transmisión.

El tiempo libre que otorgó el entrenador argentino Gerardo “Tata” Martino a sus jugadores después de vencer a Estados Unidos 0-3 en el partido del pasado 6 de septiembre, fue utilizado por los seleccionados para ir a un brunch, según contó Layún.

“Nosotros después del partido en Nueva York tuvimos un rato libre que habrá sido de las 3 o 3 y media de la tarde a las 8 de la noche, porque al as 8:50 teníamos agendada una cena grupal. Así que tuvimos un rato de esparcimiento, cada quien hizo lo que gustaba hacer, algunos nos juntamos, nos fuimos a un brunch que después se hace tipo bar-discoteca a las 4 de la tarde. Pasamos ahí un rato, está por entendido que había más personas en ese lugar y sobre todo que no van a buscar momentos en los que nosotros estemos tranquilos, siempre van a buscar algo donde te dejen mal parado o expuesto”, explicó.

“Al final era aclarar desde el principio antes de que los medios de comunicación inventen. No hablo de medios de comunicación de aquí sino de personas que están queriendo inventar algunas historias y que realmente sepan. Tuvimos un rato libre donde estuvimos reunidos y a las 8:50 estábamos perfectamente con el grupo, de hecho no infringimos ante ninguna regla de Federación”, insistió.

Posteriormente, el ex futbolista del Porto, Villarreal y Sevilla contestó algunas preguntas de usuarios, quienes le cuestionaban sobre lo ocurrido durante esta polémica Fecha FIFA.

“¿Sigo crudo? No, compadre, ni siquiera tomé”, fue la respuesta de Layún a un usuario de Twitter. “No es dar explicaciones, ni siquiera conozco a la chica que sale en la foto delante mío, es lo más curioso y por eso se comenta aquí. A final de cuentas siempre buscan los momentos cuando las imágenes puedan trasgiversarse (Sic) y prestarse a un malentendido”.

Antes de que se inventen historias!! https://t.co/mnegvTp5I1 — Miguel Layun (@Miguel_layun) September 11, 2019

El veracruzano de 31 años recordó que tanto él como otros jugadores del Tri han sido víctimas de medios de comunicación que buscan meterse en sus vidas privadas, como ha ocurrido en otras ocasiones.

“A final de cuentas, tampoco me parece justo que se busquen en todo momento crear una historia donde haya comidilla para que los medios que gustan hacer de este tipo de cosas tengan material para que ustedes tengan ideas o se quejen aprovechando que si el mal partido que tuvimos frente a Argentina se haga de todo esto una historia mucho más compleja de lo que realmente es. Sí, siempre van a hablar, pero hay veces que sí es importante aclarar ciertas cosas porque si no, después se hace un tema que no se debería de prestar ni de hacer, al final de cuentas cada quien tiene sus acciones”, afirmó.

El máximo goleador de la selección azteca, Javier Hernández, citó el video del lateral que también jugó en el Atalanta italiano. “Échenle un ojo antes de que empiecen con las novelas y películas que les gusta inventar!!!!”, escribió CH14 junto con las palabras grabadas de Miguel Layún.

Así fue como Chicharito secundó al defensa (Foto: Captura de pantalla de Twitter)

“No sé si salió porque perdimos o no, me da igual. Es gente que le gusta crear este tipo de contenido, a mí me pasó hace varios años que me inventaron un contenido, al final de cuentas si no hablas de las cosas cómo fueron se sigue hablando de un tema que no es cierto”, zanjó el defensor.

México recibió una escandalosa goleada el pasado martes durante el partido amistoso frente a la albiceleste. Argentina vapuleó 4-0 a los aztecas y terminó con el invicto de “El Tata”, que dirigió al combinado pampero entre 2014 y 2016.

Después de la goleada, se destapó este presunto escándalo gracias a algunas versiones en redes sociales. La cuenta de Twitter que ventiló las fotos de los jugadores,”Botineras del mundo”, muestra a un par de mujeres de nombre Keyy Caputo y María del Mar Molar, influencers de Instagram, siguiendo los pasos del Tri de Nueva Jersey -donde se habrían inmiscuido con los seleccionados- a San Antonio, donde México fue goleado por Argentina.

Fuente: Infobae