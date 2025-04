Las Chivas «son un fracaso», reconoce su director deportivo

Ciudad de México. La crisis por la que transitan las Chivas del Guadalajara sumó un capítulo más al oficializarse el cese del entrenador, Gerardo Espinoza, siete semanas después de llegar al banquillo rojiblanco.

El conjunto tapatío, 12 veces campeón del futbol mexicano, finalizó en el undécimo lugar de la tabla general, por lo que quedó fuera del play-in del Clausura 2025. El descalabro llevó a la directiva del equipo a terminar su acuerdo con el estratega de 43 años.

«No podemos evadir lo que es, el equipo sí está en crisis, es un fracaso. Asumimos la responsabilidad de lo que nos corresponde, cada uno de ellos (jugadores) asume su parte, pero nos sentimos con la capacidad de darle la vuelta a esto», aseguró el director deportivo Javier Mier.

El Guadalajara, uno de los clubes más emblemáticos del futbol mexicano, suma más de ocho años sin levantar un título de liga; el último se consiguió bajo la dirección de Matías Almeyda en 2017.

«La elección del nuevo técnico tiene que ser inteligente porque va a ser un parteaguas para poner las bases sólidas para el proyecto que pretendemos. Tenemos que ser un equipo competitivo para estar peleando los puestos más altos», agregó Mier.

Espinoza fue designado técnico del Guadalajara en marzo, en sustitución del español Óscar García. Al frente del equipo, el técnico registró dos triunfos, cuatro empates y tres derrotas.

En los últimos seis meses a las Chivas les ha faltado estabilidad y un proyecto que les devuelva el protagonismo de antaño. De octubre a marzo, han pasado cuatro diferentes cuerpos técnicos que por diversos factores de cancha y extracancha han tenido que dejar el club.

Fernando Gago dirigió al equipo en octubre hasta que decidió irse al Boca Juniors en Argentina.

Entonces, comenzó un interinato por el resto del torneo con Arturo Ortega, quien dejó al equipo en noveno lugar y fuera del play-in ante el Atlas. Luego empezó el proyecto de Óscar García para el Clausura 2025.

El estratega español fue expulsado en la jornada cuatro y sancionado por tres partidos, lo que abrió la puerta a que su equipo de trabajo tuviera que dirigir los siguientes encuentros.

José Meléndez ocupó un nuevo interinato con Guadalajara hasta la llegada de Espinoza.

«Es claro lo que sucedió para todos, estamos fuera. Un club como éste no puede quedar así. Es un tema que estamos muy lejos de donde queremos estar y la realidad es que es un fracaso y aquí estoy para dar la cara. Si seguimos evadiendo ese tipo de cosas van a seguir pasando, son frustraciones que se muestran en la cancha. Es la realidad, es un fracaso», explicó Mier.

Además de no disputar la liguilla en el máximo circuito, las categorías rojiblancas inferiores como la Sub-23, Sub-15 y el Tapatío en Liga de Expansión tampoco tuvieron éxito en la presente temporada, por lo que vieron frustrada la posibilidad de buscar un nuevo campeonato.

Chivas femenil ha sido lo mejor de los últimos meses, pues sí obtuvieron su boleto para la fiesta grande.

Sobre Javier Chicharito Hernández, a quien los rumores ponen en la MLS, Mier comentó que por el momento se mantiene en el equipo.

«Es un referente del futbol mexicano, no sólo de Chivas. Sabemos que alrededor de nosotros se hablan un millón de cosas, algunas son verdades y otras no; no nos meteremos a ese tema. Javier es jugador del Guadalajara y si hubiera una situación más adelante, lo tenemos que hablar con él».