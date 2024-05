¡Laporta le anunció su salida del Barcelona a Xavi en el hospital!

La historia entre el FC Barcelona, Xavi Hernández y Joan Laporta, se ha escrito este viernes 24 de mayo del 2024. El dirigente azulgrana le anunció al histórico del club catalán, su salida como entrenador de Los Culés.

Xavi Hernández deja un banquillo que aún no encuentra suplente, y Laporta le lanza un frío «Racionalmente lo mejor es que no sigas», desde el nosocomio en donde fue internado por una neumonía.

Terminado el partido ante el Rayo Vallecano, del domingo 19 de mayo, Xavi Hernández intentó dialogar con Joan Laporta, este ya con los síntomas de la neumonía que le enviaría al hospital, le pidió buscar un momento más adecuado para platicar sobre el futuro del director técnico que tantas glorias le diese a los catalanes del FC Barcelona, como jugador.

Las declaraciones de Xavi después del partido ante Almería parecen haber acelerado la decisión del máximo dirigente azulgrana, quien anunció a Hernández de su salida del banquillo culé, cuando este le visitó en el hospital en donde se encontraba.

Después de enterarse de su salida, una partida ya sabida, aunque no se había confirmado, Xavi Hernández expresó su dolor ante los seguidores del FC Barcelona con un conmovedor comunicado. El ahora ex técnico blaugrana, dará dos últimas conferencias de prensa este fin de semana, una antes del duelo ante Sevilla, la segunda tras el partido.

Quiero agradecer el apoyo y el cariño de la afición, que siempre ha estado a mi lado y me ha demostrado en todo momento la misma estima que en mi etapa de futbolista. A partir del domingo seré un culé más en la grada, ya sea ahora en el Estadi Olímpic o en unos meses en el Nou Camp Nou. Porque antes que jugador o entrenador soy barcelonista y sólo quiero lo mejor para el club de mi vida, que siempre me tendrá a su disposición […] Muchas gracias a todos. A la afición, a los jugadores, al staff, a los empleados del club, al presidente, a la Junta Directiva, a los directores deportivos, a los medios de comunicación y a todos con los que he compartido viaje a lo largo de estas dos temporadas y media