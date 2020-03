La Roma y el Getafe no viajarán a Sevilla para partido de octavos de final de Europa League por COVID-19

La Roma se une a la decisión del Getafe de no viajar a Italia. El conjunto capitalino ha cancelado su vuelo a Sevilla que tenía previsto para la tarde de hoy una vez el Gobierno español no le haya concedido el permiso extraordinario para volar a España, por lo que los mandatarios italianos han decidido suspender el vuelo que les llevaría a disputar el partido de ida de octavos de final de Europa League. UEFA dará explicaciones en las próximas horas.

VUELOS A ITALIA SUSPENDIDOS

A pesar de que Sevilla no es una zona de riesgo, los vuelos entre España e Italia están suspendidos tras el decreto del Gobierno español que entraba hoy a media noche para los próximos 15 días. Todavía está por saber si el partido se suspende o no, pero lo que está decidido es que la Roma no viajará a Sevilla. El lunes pasado ya se anunció que el partido se disputaría a puerta cerrada.

AS México