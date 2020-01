La prometida de Aaron Hernández supo de la homosexualidad de su esposo por documental de Netflix

Tras haberse estrenado Killer Inside: The Mind of Aaron Hernández en Netflix, la prometida del fallecido jugador de la NFL, Shayanna Jenkins, rompió el silencio y habló en exclusiva para ABC News sobre su relación con Aaron, así como los temas que a su parecer no debieron involucrar en la docuserie.

Y es que, entre lágrimas, Shayanna se sinceró especialmente sobre cómo trataron la sexualidad de Aaron Hernández, pues al haber sido su prometida, no se le hizo apropiado que la gran plataforma de streaming haya dado indicios sobre la bisexualidad del jugador. “No puedes describir la sexualidad de alguien sin haber estado ahí, es más, aunque tuve un hijo con Aaron, sigo sin poder decirles cómo él se sentía realmente. Nadie puede”, señaló Jenkins entre lágrimas.

En cuanto a los señalamientos sobre si Aaron le había declarado su gusto por los hombres en secreto, Shayanna expresó, “Si él se sentía así, me hubiera gustado que me lo dijera. Realmente hubiera deseado que me lo dijera, eso no hubiera cambiado nada, lo hubiera seguido amando igual, lo hubiera entendido”, continuó Jenkins, “No es vergonzoso, creo que nadie debería de sentirse avergonzado sobre quiénes son, y mucho menos sobre a quiénes aman. Creo es algo hermoso. Me hubiera gustado poder haberle dicho eso”.

LA RELACIÓN ENTRE AARON HERNÁNDEZ Y SHAYANNA JENKINS

Aaron Hernández y Shayanna Jenkins mantuvieron una sólida relación antes de que el ex jugador de los New England Patriots ingresara a prisión, pues incluso se habían comprometido mientras esperaban una hija. Lamentablemente, no pudieron unir lazos matrimoniales, pues fue justo cuando el suicidio del jugador con ascendencia latina sorprendió a la industria del deporte.

Una vez que nació la hija de Aaron y Shayanna, esta comenzó con el proceso legal para cambiar su nombre a “Shayanna Jenkins-Hernández”, en honor a su niña y a la relación que tuvo con el ex jugador de la NFL.

Fuente: Sin Embargo