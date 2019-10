La Parka regresa al quirófano tras sufrir aparatosa caída

La Parka regresó al quirófano por tercera vez luego de que sufriera una brutal caída el pasado 20 de octubre durante una función que se realizada en Monterrey, Nuevo León.

El ‘Hijo del Santo’ fue quien reveló que el histórico luchador de la AAA tuvo que volver a ser intervenido quirúrgicamente de la médula espinal, por lo que le mandó un mensaje de aliento.

“ Elevemos una oración por un compañero que está en quirófano. #FuerzaParka #Rudosytécnicossomoshermanos”.El Hijo del Santo

Fue el pasado 20 de octubre, en la función del 65 aniversario de la Arena Coliseo de Monterrey, cuando en su enfrentamiento con Rush, La Parka se lanzo del ring; no obstante, no lo hizo de buena manera, pues cayó de cabeza contra el muro y el piso, golpe por el que quedó inconsciente.

Fuente: SDP Noticias