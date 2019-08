La NFL podría acortar los juegos de pretemporada para aumentar los partidos de playoffs

La NFL reanudará sus conversaciones para un nuevo acuerdo de negociación colectiva esta semana, ya que los jugadores y los propietarios están buscando una solución para acortar la pretemporada.

Ambas partes están abiertas para expandir el campo de playoffs de 12 a 14 equipos, lo que contrarrestaría la eliminación de un juego de pretemporada, según un informe de la NFL Network .

No se ha propuesto un formato ampliado, ni tampoco la expansión de la temporada regular de 16 a 18 juegos (que ha sido un tema de conversación desde la última ronda de negociaciones de la CBA en 2010). La adición de dos juegos de playoffs adicionales sigue en juego, ya que los derechos de televisión de la liga aumentarán en unos pocos años.

La sembrado No. 1 recibiría un adiós de primera ronda, mientras que los sembrados 2 al 7 jugarían juegos de primera ronda. Foto: AP

¿Cómo podría verse el formato de playoffs de la NFL con una postemporada ampliada? Con 14 equipos entrando en escena, los siete primeros sembrados en cada conferencia llegarían a los playoffs. La sembrado No. 1 recibiría un adiós de primera ronda, mientras que los sembrados 2 al 7 jugarían juegos de primera ronda.

RONDA DE COMODINES

No. 1 sembrado: Bye

No. 2 contra No. 7

No. 3 contra No. 6

No. 4 vs. No. 5

RONDA DIVISIONAL

No. 1 sembrado vs. sembrado más baja restante

Los ganadores de otros dos juegos que no son la semilla restante más baja.

JUEGO DE CAMPEONATO

Ganadores de los juegos divisionales de playoffs

No hay una fecha límite para que los jugadores y los propietarios lleguen a un nuevo acuerdo de CBA, pero el tiempo corre en el CBA actual (que vence en 2021).

La última vez que los propietarios y jugadores de la liga negociaron un CBA, en 2011, la liga pasó a un bloqueo que duró cinco meses. Los propietarios lucharon por un calendario de temporada regular de 18 juegos, pero no pudieron hacer que los jugadores se movieran.

Una postemporada ampliada podría alegrar a ambas partes, especialmente si reduce la pretemporada.

Fuente: Sin Embargo