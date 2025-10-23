La NFL no retirará el show de Bad Bunny del Super Bowl

La NFL no considera retirar a Bad Bunny como artista principal del medio tiempo del Super Bowl, declaró el miércoles el comisionado Roger Goodell, reafirmando la decisión de colocar al artista puertorriqueño ganador del Grammy en el escenario más importante de la liga, lo que generó críticas del presidente Donald Trump y algunos de sus seguidores.

Goodell abordó la controversia de Bad Bunny en su conferencia de prensa posterior a la reunión de otoño de la NFL. Es la primera vez que comenta sobre la decisión anunciada a finales de septiembre, que generó atención mundial, incluyendo un aumento en las reproducciones de la música de Bad Bunny, además de críticas negativas.

«Está muy bien pensado», dijo Goodell. «No creo que hayamos seleccionado a un artista sin recibir críticas. Es bastante difícil cuando hay literalmente cientos de millones de personas viéndolo».

Bad Bunny, de 31 años y nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio, se ha mostrado enérgico en su oposición a Trump y sus políticas. Decidió realizar una residencia de 31 días en Puerto Rico, evitando escalas en Estados Unidos continental, alegando preocupación por la deportación masiva de latinos.

«Estamos seguros de que será un gran espectáculo», dijo Goodell. «Él entiende la plataforma en la que se encuentra, y creo que será emocionante y un momento de unidad».

El Super Bowl LX se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. No está claro si Trump planea estar presente, aunque ha hecho de su presencia en grandes eventos deportivos una parte importante de su segundo mandato en la Casa Blanca.

Trump, en una entrevista con la cadena de noticias conservadora Newsmax, dijo que «nunca había oído hablar de» Bad Bunny.

«No sé quién es», dijo Trump. «No sé por qué lo hacen. Es una locura. Y luego le echan la culpa a un promotor que contrataron para conseguir entretenimiento. Me parece absolutamente ridículo».

Goodell defendió la decisión el miércoles, explicando que se tomó debido a la inmensa popularidad de Bad Bunny.

«Es uno de los artistas más destacados y populares del mundo», dijo Goodell. «Eso es lo que intentamos lograr. Es un escenario importante para nosotros. Es un elemento importante para el valor del entretenimiento».

Haciéndose eco de lo que dijo el martes el vicepresidente ejecutivo de operaciones de fútbol americano, Troy Vincent, Goodell afirmó que no se ha debatido mucho sobre el empujón de trasero al mariscal de campo desde que un intento de prohibirlo fracasó por poco en la primavera.

Vincent explicó que la principal preocupación es la dificultad de arbitrar la maniobra que los Philadelphia Eagles han ejecutado con tanto éxito. No se incluyó en la agenda formal de esta reunión, aunque los dueños recibieron información actualizada sobre las penalizaciones y otros asuntos relacionados con el fútbol americano.

«Es algo que seguiremos monitoreando en todas las fases, al igual que en todos los demás aspectos del juego», declaró Goodell. «No tenemos ninguna propuesta para retomarlo. No me sorprendería que algo evolucionara. Pero no es algo en lo que estemos realmente concentrados durante la temporada».