La MLS suspira por tener a Lionel Messi

Un día después de que Lionel Messi expresara su ilusión de jugar en un futuro en Estados Unidos, la liga de futbol norteamericana, la MLS, le respondió al astro argentino que siempre tendrá las puertas abiertas en la competición.

Messi, que en agosto manifestó su deseo de dejar el FC Barcelona, pero después aceptó seguir esta temporada, dijo el domingo en una entrevista televisiva que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro inmediato.

No sé qué puede pasar. Ahora estoy centrado en estos seis meses”, aseguró a la cadena española La Sexta el argentino, cuyo contrato con el Barcelona termina el 30 de junio de 2021 y le permite negociar con otros clubes a partir del 1 de enero.

A sus 33 años, el seis veces ganador del Balón de Oro no se pronunció sobre el posible interés de grandes clubes europeos como el París Saint-Germain o el Manchester City por hacerse con sus servicios.

Sin embargo, preguntado sobre si piensa salir de Barcelona, Messi mostró su deseo de poder jugar o vivir en Estados Unidos en un futuro indeterminado.

Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé”, afirmó ‘La Pulga’.