La Liga Mx tiene candados que impiden certificación de clubes, afirma Sergio Bueno

Aunque las reglas están escritas para los clubes de ascenso, la Liga Mx tiene candados que no se manifiestan a fondo y por los cuales un proyecto que cumple con un porcentaje importante de requisitos para su certificación es sometido a la decisión que puede tomar una asamblea o un comité de dueños, señala el directivo y entrenador de Colima FC, Sergio Bueno. Existe una especie de atrincheramiento cada vez más importante. La certificación regula y crea una disciplina administrativa y financiera, pero no permite corresponder con un ascenso deportivo al que queda campeón en la práctica. Se pierde mucho dinero, no hay patrocinadores ni interés en plazas de mucha tradición como La Piedad, Irapuato o Sinaloa .

Contrario a lo que ocurre en Primera División, los jugadores que militan en Expansión o la Liga Premier –tercer nivel profesional– no resultan atractivos para las grandes inversiones. Las franquicias no firman lucrativos contratos de derechos de transmisión ni se acumulan ganancias por patrocinadores. Muchos, incluso, se ven obligados a costear sus gastos de transporte, registro y servicios médicos, debido a la falta de atención , menciona Bueno sobre las implicaciones del actual formato de competencia para los proyectos que vienen de abajo. El descenso es parte del riesgo del que quiere estar empresarialmente en un negocio de esta naturaleza. Hay directivos que lo saben, pero también otros que son menos susceptibles al cambio que todos esperamos desde hace tiempo.

¿Para qué competir?

Desde abril de 2020 a la fecha, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) estableció una serie de requisitos para los equipos de Expansión ante un probable ascenso deportivo. Atlante y Leones Negros comenzaron desde cero el proce-so de certificación y acreditaron sus documentos el año pasado. Según los criterios acordados en la asamblea de dueños, sólo puede subir al máximo circuito una franquicia que consiga ganar el Campeón de Campeones, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos. Los equipos compiten ¿para qué? No hay incentivo por salir campeón , sostiene el ex seleccionado y ahora jugador del Atlético La Paz, Elías Hernández. El esfuerzo por hacer las cosas bien necesita un premio, que es estar en la primera categoría y no lo tenemos .

Como ocurre con este mecanismo, la Liga Mx estableció en su reglamento de competencia multas económicas para los clubes del máximo circuito que ocupen el fondo de la tabla de cocientes. La cantidades correspondientes son 33, 47 y 80 millones de pesos a los lugares 16, 17 y 18, respectivamente. Esta medida permite que aquellos que menor cantidad de puntos acumularon en la fase regular de los tres años recientes no corran el riesgo de descender, en contraste con lo que ocurría bajo formatos anteriores. Los extintos Jaguares de Chiapas, últimos en sufrir el castigo por la irregularidad de resultados, cayeron a segunda en el Clausura 2017, precisamente dirigidos por Bueno.

El famoso cociente fue hecho para los equipos más importantes del futbol mexicano, como América, Cruz Azul y Chivas , acusa el entrenador colimense. Todos han tenido alguna mala campaña, pero un periodo de tres años da la posibilidad a un club poderoso de recomponer la situación, de protegerse, sabedores de que van a pagar sólo una multa por torneos malos. Só-lo las franquicias que siempre están abajo en la tabla, salvo casos excepcionales, son quienes no logran rescatar su patrimonio. ¿Cómo vas a volver a competir si ya esta-bas debilitado antes? Se vuelven candidatos en automático a volver a estar tronados en puntos .