La Liga MX no la ve nadie: Héctor Herrera

Mientras se encuentra en plena pretemporada con el Atlético de Madrid, el futbolista mexicano, Héctor Herrera, criticó duramente al futbol mexicano. En entrevista para ESPN, el surgido en los Tuzos del Pachuca criticó el balompié azteca, mencionando que no ha crecido en los útlimos años y se nota en la falta de títulos o medallas.

El exfutbolista del Porto explicó primero su decisión de no asistir a la Copa Oro con la Selección Mexicana y así incorporarse a la pretemporada de su nuevo equipo lo más pronto posible.

“Si iba a la Copa Oro iba a llegar tarde a la pretemporada (Con Atlético de Madrid), más cansado, la verdad, estoy contento con la decisión que tomé, aunque no a todos les agradó”, mencionó Héctor Herrera. Por otro lado, el dos veces mundialista también crititcó el nivel de la selección mexicana, mismo que no ha crecido al obetener títulos mientras que para él, la Liga MX está estancada al no poder disputar la Copa Libertadores, ya que el futbol mexicano “nadie lo ve”.

“Queda en duda el avance de la selección, los avances se concretan con títulos o medallas como en 2012 (Olímpicos Londrés), nosotros desgraciadamente no hemos conseguido otro logro importante como una Copa América o un campeonato del mundo, siempre lo he dicho hay muchisimo talento en México y podrían estar jugando en europa, pero los jugadores que salen a Europa, salen por mucho dinero, eso es algo que detiene a comprar mexicanos, un mexicano te cuesta 15 millones, en otro país compras dos jugadores con eso”, explicó el futbolista

“Obviamente los equipos jugando la Copa Libertadores aumentan su nivel de competencia, que sean más conocidos en el mundo, porque la liga mexicana la realidad es que no la ve nadie”, nalizó.

