La Federación Internacional de Natación amenaza suspender a México por dichos de D’Alessio

“Todavía no puedo creer que aún quedando en primer lugar no estás en la lista. Es una pena”, escribió.

Yahel Castillo respondió directamente diciendo que el lugar se lo había ganado él junto a Juan Celaya:

“No va a JP porque el lugar lo gané yo y @celaya9809. Al mundial si van Rommel y Jahir en la prueba que ganaron. A JP existe la limitante de 4 mujeres 4 hombres por país. Existimos más atletas con el nivel y el derecho de representar a México Lo invito cuando guste a una práctica”, dijo el atleta.

Ernesto D’Alessio siguió en su postura y nuevamente defendió a Rommel Pacheco, diciendo que él había quedado en primer lugar en el proceso de clasificatoria que se realizó en León, mientras que Yahel Castillo quedó en quinto.

Después de toda la situación, la clavadista mexicana Paola Espinosa respondió por medio de un video a Ernesto y a la Diputada Tatiana Clouthier, diciendo que no deberían desacreditar a los atletas:

“Hola Ernesto y Tatiana, me molesta mucho la falta de respeto y que con sus comentarios sigan incitando a que me agredan como atleta, como mujer y como mamá en un deporte tan bonito que es como los clavados en esta polémica que se ha hecho un deporte que le ha dado muchas medallas a México”, afirmó.

