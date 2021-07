La falta de gol no preocupa en Tigres

A falta de un solo juego para que Tigres termine su gira de pretemporada por los Estados Unidos, a Miguel Herrera no le preocupa la falta de gol que presenta la plantilla.

El ‘Piojo’ destacó que esto se debe por la falta de un delantero fijo, esperando que con la incorporación de Carlos González y el regreso de André-Pierre Gignac tras los Juegos Olímpicos, la situación se resuelva ya dentro del Apertura 2021.

No, porque sabemos que faltan André y Carlos que son realmente las puntas de lanza de este equipo y tenemos al joven ‘Toro’ que lo está haciendo bien. Estamos improvisando un poquito más a Nico (López) ahí en punta porque no tenemos un referente, pero me ocupa más que el equipo tenga esa llegada, de que la gente que venga son jugadores de área y seguramente esas llegadas las van a terminar metiendo en gol”, confesó en entrevista.