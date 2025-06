Kristy Covetry asume el cargo como titular del COI

Lausana, Suiza. La primera mujer y primera africana presidenta del COI, Kristy Covetry, fue investida en el cargo hoy en el aniversario 131 de la organización con elogios de que el movimiento olímpico estaba «en las mejores manos».

Coventry, dos veces medallista de oro olímpico en natación para Zimbabwe, formalmente asume el cargo el martes con sólo 41 años, después de ganar una elección de siete candidatos en marzo para suceder a Thomas Bach.

Coventry citó a su familia, incluidas sus dos hijas pequeñas, como «mis rocas, mi inspiración» para liderar el Comité Olímpico Internacional durante los próximos ocho años, incluidos los Juegos de Verano de 2028 en Los Ángeles.

“Ustedes son mis recordatorios constantes de por qué hacemos lo que hacemos todos los días”, dijo Coventry, dirigiéndose a Ella, de seis años, sentada cerca del frente de la ceremonia.

Le agradeció a su esposo, Tyrone Seward, porque «siempre has estado a mi lado y nunca me has dicho que no». Y te lo agradezco porque es algo que no ocurre muy a menudo”.

Coventry, ex nadadora de la Universidad de Auburn, dijo que los líderes olímpicos eran «guardianes de una plataforma… para inspirar, para cambiar vidas, para traer esperanza».