Konnan se recupera de Covid-19 en un hospital de San Diego

Después de ingresar a un hospital en San Diego, California, debido a problemas de tipo renal, el ex luchador cubano Konnan fue diagnosticado positivo por Covid-19. Su estado de salud se mantiene estable.

Hugo Savinovich, comentarista y amigo de Konnan, compartió en un video a través de Facebook la situación. “Me relató que se sentía tan débil que no levantarse ni podía comer. Su esposa lo alimentaba y no reaccionaba. Encontraron algo que no sospechaba y era Covid, lo puedo decir porque me dio permiso. La vida de Konnan estaba en peligro, pero por lo que había pasado en su salud, le hizo daño a los riñones y su vida estuvo en peligro”.

Agregó que Konnan le compartió que “ha reaccionando bien la medicina. Espera hoy o mañana salir, para cumplir su recuperación en su casa”.

En el 2007, Konnan se sometió a un transplante de riñón, mismo que tuvo algunas complicaciones cuando hizo uso de las medicinas para calmar los dolores.

El último año no ha sido fácil para el creativo de la empresa Triple A, ya que en julio de 2020 perdió a su madre por Covid-19.

Por: Cadena Noticias