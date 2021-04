Koeman habló de la continuidad de Messi y los rumores sobre la llegada de Haaland al Barcelona

En medio de las preparaciones para retomar la competencia liguera después del parate por las fechas FIFA del mes de marzo, Ronald Koeman compareció en una rueda de prensa previa al duelo contra el Valladolid por la jornada 29 en el Camp Nou.

Ante los medios de comunicación, el entrenador holandés habló de distintas cuestiones que atraviesa el club, entre ellas del presente del equipo, la continuidad de Lionel Messi, el Clásico y los rumores sobre la posible llegada de Erling Haaland en junio.

Tras ser consultado por el futuro del capitán argentino, el técnico de 58 años remarcó que, “es un asunto importantísimo. Intentamos hacer el máximo para que Leo se quede. Ahora lo que toca es jugar un partido mañana. Cosas del futuro son cosas del presidente con su gente. Hablamos porque es normal, pero yo como entrenador, como los jugadores, estamos pendientes de los partidos”. Messi disputará el duelo contra el Valladolid con el riesgo de perderse el Clásico si es amonestado (Reuters)

Tanto él como el presidente Joan Laporta saben que la continuidad del rosarino es vital para el proyecto que se avecina. Sin embargo, para ello, el máximo dirigente tiene la difícil tarea de crear una seria estructura deportiva para convencerlo.

En esa línea, Koeman se refirió a lo que viene y los posibles fichajes, con el nombre del delantero noruego por encima del resto. “Hemos usado el parate para tener nuestras reuniones con el presidente y su staff para hablar tranquilamente sobre esta temporada y la que viene. Esto pasa en todos los clubes del mundo, que durante una temporada se habla de cosas que pueden ser importantes para mejorar nuestra plantilla en la que viene, perono voy a hablar de jugadores que no son nuestros”, sentenció. Sobre el posible retorno de Neymar dijo que “es una decisión que depende del presidente”.

“Todos estamos trabajando para mejorar el equipo, sabiendo que la situación económica del club no es la mejor. Ellos me han demostrado desde el primer día que quieren intentar mejorar la situación. En el tema de los fichajes, todo dependerá de las posibilidades que tengamos”, consideró. Koeman no quiso hacer entrar en las especulaciones sobre el posible fichaje de Haaland al Barcelona (Reuters)

En cuanto al campeonato local, en el que están a cuatro puntos del líder, el Atlético de Madrid, el ex técnico de la selección holandesa aseguró que, a pesar de que Frenkie de Jong y Lionel Messi están apercibidos de sanción y podrían perderse el Clásico ante el Real Madrid de la próxima semana si ven la quinta tarjeta amarilla, este lunes ante el Real Valladolid “no es el momento para descansar”.

“Sabemos que están a una tarjeta de perder un partido, pero no es el momento para descansar, ni por tarjetas ni por frescura. Nos faltan diez jornadas; el riesgo existe. Hay que ir partido a partido y hay que poner el mejor equipo”, declaró.

Fuente: Infobae