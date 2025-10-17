Kittle planea regresar el domingo contra los Falcons

Aunque el ala cerrada de los San Francisco 49ers, George Kittle, acaba de volver a los entrenamientos esta semana, dejó claros sus planes para el domingo por la noche contra los Atlanta Falcons el jueves por la tarde.

«Tengo toda la intención de jugar el domingo», dijo Kittle. «Siempre que [el entrenador] Kyle [Shanahan] me lo permita. Depende de él. Pero espero estar ahí. Y creo que lo estaré».

Los 49ers han estado sin su ala cerrada estrella desde principios del primer partido de la temporada el 7 de septiembre contra los Seattle Seahawks. Después de 22 jugadas, Kittle se lesionó el tendón de la corva derecho mientras corría una ruta profunda por la banda derecha con 10:06 por jugarse en el segundo cuarto.

Kittle, en declaraciones a los medios el jueves por primera vez desde la lesión, dijo que supo de inmediato que algo andaba mal y que la lesión era en realidad un «desgarro completo» del tendón de la corva. «Sentí como si se me hubiera roto una liga en el tendón de la corva», dijo Kittle. «Pensé: ‘Ah, tengo que ir al vestuario después de eso'».

Según Kittle, tuvo algo de suerte con la ubicación del desgarro en el tendón de la corva, ya que no se separó completamente del hueso. Por eso, su tiempo de recuperación fue significativamente menor que los tres a seis meses que puede tardar en sanar un desgarro más grave.