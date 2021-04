Kings of Leon abrirán el Draft 2021 de la NFL con un concierto

Los Kings of Leon ayudarán a dar la patada inicial a las actividades del Draft 2021 de la NFL en un escenario cercano al Salón de la Fama del Rock & Roll a finales de este mes.

La banda ganadora del Grammy Award dará comienzo a las festividades el 29 de abril con una actuación, al tiempo que el draft regresa a un estado más natural después de celabrarse de modo virtual durante el 2020 gracias a la pandemia de COVID-19.

La banda Kings of Leon abrirá las festividades del Draft 2021 de la NFL con un concierto. Redferns

Además de ser una de las bandas de mayor éxito comercial, el vocalista Caleb Followill, sus hermanos Nathan y Jared, y primo Matthew, son aficionados al fútbol americano y han seguido de cerca la carrera del quarterback de los Cleveland Browns, Baker Mayfield, desde que era un estelar colegial en Oklahoma.

La cantante incluida al Salón de la Fama, Ann Wilson de Heart, entonará el himno nacional antes de que el comisionado de la NFL, Roger Goodell, empiece a llamar los nombres de los jugadores más nuevos de la liga desde el podio. Goodell dirigió el draft del año pasado desde el sótano de su casa.

Un masivo escenario está siendo construido cerca del Salón de la Fama del Rock & Roll y el FirstEnergy Stadium, la casa de los Browns cerca del centro de Cleveland.

Cleveland se verá representado por el Coro Citadino del Cleveland Metropolitan School District, que cantará una versión especial de “Lift Every Voice and Sing”. La banda local The Sunrise Jones fungirá como la banda de la casa para las dos primeras noches del draft.

Después de un año de NFL Draft completamente virtual, el evento volverá a ser presencial durante el 2021, a celebrarse en Cleveland. Icon Sportswire via Getty Images

Los actos musicales principales para el segundo y tercer día del draft serán anunciados en las semanas entrantes.

El Draft 2021 de la NFL se llevará a cabo del 29 de abril al 1° de mayo.