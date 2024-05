Kevin Álvarez ‘acusa’ a Lichnovsky en La Triiisecta: «Me arruinaste la carrera»

La Triiisecta, podcast de Igor Lichnovsky, Kevin Álvarez y Miguel Layún sigue dando de qué hablar. Luego de los rumores de la cancelación de este programa, esta semana lanzaron un nuevo episodio previo a la final del futbol mexicano que América y Cruz Azul disputarán para definir al campeón de la Liga MX.

En este capítulo, Kevin Álvarez lanzó un dardo a Lichnovsky, mencionando en tono de broma que el chileno «arruinó su carrera. Situación que levantó la expectativa de la audiencia en el podcast con la incertidumbre por saber a qué se refería el lateral americanista.

¿Cómo surgió el «me arruinaste la carrera», que dijo Kevin Álvarez?

En el episodio más reciente del podcast Triiisecta, Miguel Layún y Kevin Álvarez discutieron con humor las supuestas intervenciones estéticas de Igor Lichnovsky, insinuando que el defensor chileno usa botox y que sus rizos no son naturales, acusaciones que Lichnovsky negó tajantemente. Este tema surgió después de que Igor le comentara a Layún que su dermatóloga quería conocer al exjugador del Porto para tratar sus arrugas.

Entre carcajadas, Lichnovsky comparó a Álvarez y Layún con el público y los medios de comunicación, señalando que se dedican a comentar sobre su vida privada, más allá de la cancha.

La conversación se puso más divertida cuando Igor mostró una foto de Kevin con el cabello teñido, Layún entró al toma y daca; bromeó diciendo que Álvarez se parecía al personaje Reese de la popular serie «Malcolm el de en medio».

Igor Lichnovsky celebró la broma y después reflexionó y ofreció disculpas: «Perdóname hermano. Nunca más, nunca más. Hermano te amo, mi vida no sería lo mismo sin ti. Aunque digan que te he arruinado, tú sabes que no», a lo que respondió Kevin. «Me arruinaste la carrera»; mientras su compañero de vestidor y podcast reviro, para finalizar: Tú sabes que no me has hecho caso en nada de lo que te he dicho».

El humor no faltó en la más reciente edición de este podcast, y se espera se ponga mejor si ganan el título el próximo domingo cuando enfrenten a Cruz Azul, a quien le han ganado dos finales en la historia de los torneos cortos de la Liga MX.