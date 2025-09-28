Kenia Lechuga logra el bronce en el Mundial de Remo Shanghái 2025

La olímpica Kenia Lechuga cumplió su objetivo y subió al podio de honor, luego de ganar la medalla de bronce en la final A de scull ligero individual femenil (LW1x) en el Campeonato Mundial de Remo Shanghái 2025, que se realiza en China.

La mexicana hizo un tiempo de 7:32.23 minutos en la competencia realizada este sábado 27 de septiembre de 2025.

“Estoy muy contenta de tremenda temporada este año se vinieron muchos cambios de puro crecimiento, pude disfrutarla como nunca y también hice un equipo increíble de trabajo que se notó en la parte física y mental”, compartió la neoleonesa tras recibir su presea.

Kenia Lechuga, quien lideró la competencia durante los primeros mil metros, estuvo acompañada en el podio de honor por la estadounidense Michelle Sechser quien obtuvo el primer lugar con 7:30.14 minutos y la china Pan Dandan, que cerró en la segunda posición con 7:30.45 minutos.

Con esta medalla mundialista, Lechuga Alanís cerró su año competitivo. “Ahora a descansar un poco esta máquina para regresar el siguiente año más y más fuerte. Como siempre un honor representar a mi país y a mi hermosa bandera”.

Por último, la remera, seleccionada mexicana en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, agradeció el apoyo de su familia, amigos y de la CONADE.

Con información de López-Dóriga Digital