Karis La Momia Jr., hijo de La Parka, asegura que el luchador ya respira y habla por su cuenta

La Parka sufrió un accidente en una lucha en Monterrey. Se lanzó entre la segunda y tercera cuerda en un “Tope Suicida”, sus piernas se atoraron, cayó antes impactándose sobre su cuello y cabeza. Las asistencias médicas ingresaron por él, lo subieron a una camilla y se lo llevaron a un hospital. La empresa Triple AAA, mediante comunicados iba informando la salud del luchador. Ahora fue el hijo de La Parka, Karis La Momia Jr., quien habló de un nuevo progreso sobre su padre.

“Gracias a Dios está muy bien, se está recuperando. Día a día está tratando de seguir adelante, justo ayer (miércoles) por la mañana empezó a hablar y a respirar por su cuenta. Estaba en terapia intensiva y va a pasar a terapia intermedia” comentó en entrevista para MedioTiempo.

Karis no se encuentra con su papá en Monterrey, aunque se siente muy agradecido por el apoyo que ha recibido.

“Me siento muy cobijado. Toda la gente que siempre está mandando mensajes, decirles que no les puedo contestar porque no me siento muy bien todavía para hablar del tema, por eso se nos brinda este espacio para darles las gracias, en verdad lo agradezco mucho. Lamentablemente no estoy en Monterrey con mi familia, pero él lo sabe, se lo recordé antes de irme, que lo amo mucho, que él para mí es todo y que siempre voy a estar hablando pensando en mi papá”, explicó.

