Kade Lovell, un niño de 9 años gana una carrera de 10 kilómetros por accidente en Minnesota

A Kade Lovell, de 9 años, le tomó más de lo que pensó terminar una carrera de 5 kilómetros en Minnesota, pero sólo porque estaba ocupado en ganar accidentalmente la competencia de 10 kilómetros.

La madre de Lovell ese preocupó cuando el pequeño no cruzó la meta de la carrera Francis Franny Flyer de 5K en Sartell, el pasado 21 de septiembre. El diario The St. Cloud Times reportó que la mujer condujo a lo largo de la ruta buscándolo y que comenzó a llorar cuando resultó que nadie más lo había visto.

“Tenía a todos buscándolo, incluso a un bombero”, comentó Heather Lovell. “Estaba como de ‘Necesito que encuentren a mi hijo’”.

Más tarde, un espectador llamó al cuñado de la mujer, quien participó en la carrera de 10 kilómetros, para decirle que había “un niño que corría bastante bien” en el evento.

El pequeño relató que una mujer le dijo que siguiera corriendo derecho cuando se acercó a una curva de la carrera de 5 kilómetros, por lo que continuó a pesar de que estaba confundido.

“Una mujer me dijo que siguiera derecho. Así que seguí derecho”, dijo.

Los organizadores de las carreras comentaron a la madre de Kade que terminó en primer sitio y ella pensó que se referían a su grupo de edad. Pero fue el primer lugar en general. Cruzó la meta en tan sólo 48 minutos, un minuto más rápido que un participante de 40 años que se llevó el segundo sitio.

“Probablemente lo hizo mejor de lo normal porque trataba de terminar y estaba en pánico”, comentó su madre.

Pese a que apenas tiene 9 años, Kade ya es un corredor con tres años de experiencia.