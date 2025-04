Julio Urías deberá cumplir con autoridades de EU para regresar a la LMB

El destino del pelotero mexicano Julio Urías se aleja de la Liga Mexicana de Beisbol. Horacio de la Vega, presidente de este organismo, comentó que el culichi no será considerado hasta que cumpla con su condena por agresión doméstica de 36 meses de libertad condicional impuesta por las autoridades de Estados Unidos.

“Se ha discutido mucho que la primera parte que nosotros asumimos y queremos ser corresponsales es con la autoridad federal, no con las Ligas Mayores. Vamos a dar cumplimiento primero a la autoridad competente, en tanto eso no ocurra, no veo posibilidad de que Urías participe en la LMB.

Después podremos llevar a discusión si su regreso es factible o no, pero tendríamos que debatirlo con el Comité Directivo y con el Comité de Deportes de la liga” declaró de la Vega, tras la conferencia de la Liga de Campeones de Beisbol de América, certamen que inicia mañana y en donde participarán los Diablos Rojos ante equipos de Estados Unidos, Nicaragua, Cuba, Curazao y Puerto Rico.

La MLB anunció hace unas semanas que Urías, ex lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, fue suspendido hasta el receso del Juego de Estrellas al amparo de su política de violencia doméstica con la asociación de jugadores.

El sinaloense, quien no lanza desde septiembre de 2023, no refutó en mayo pasado un cargo menor por agresión doméstica tras un incidente con su esposa. La sanción fue la segunda para el zurdo mexicano bajo esta política, luego de una suspensión de 20 juegos en 2019. La MLB indicó que será removido de la lista restringida el 17 de julio próximo.