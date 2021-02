Julio César Chávez revela que es amigo de “El Mayo” Zambada y del “Chapo” Guzmán. “Son gente buena”, dice

Julio César Chávez reveló que la popularidad que se ha ganado a lo largo de su trayectoria lo ha llevado a conocer a los narcotraficantes más buscados del mundo, como Ismael “Mayo” Zambada, Amado Carrillo y el “Chapo” Guzmán, a quienes incluso llamó “amigos” y los calificó de “gente buena”.

En entrevista con Javier Alarcón, el Gran Campeón Mexicano contó que ha tenido relación con los grandes capos de México debido a que reside en Culiacán, Sinaloa, la cuna del narcotráfico.

“Desafortunadamente todo mundo sabe que en la ciudad están los narcotraficantes más buscados del mundo, pero son mis amigos nada más. No puedes negarte a darles un saludo, es mejor tenerlos de amigos que como enemigos”, explicó Julio César Chávez al minuto 35 de la charla para el podcast Entre Camaradas.

“Imagínate que llegaban dos camionetas blindadas, llenas de gente armada que decía: ‘Sabes qué, te quiere conocer el patrón, ¿vamos o te llevamos?’. Yo iba por las buenas y es por eso que, gracias a Dios, conozco a todo el mundo y no me pasó nada. Si me hubiera puesto sangrón ya me hubieran matado”, continuó.

Asimismo, relató que llegó a tener cenas con el “Chapo” Guzmán y que convivió con muchos otros.

“No nada más al Chapo, he conocido a todos los narcotraficantes más buscados como Amado Carrillo, al Azul (Esparragoza), al Mayo (Zambada). A todos los conozco y todos han sido amigos míos, pero hasta ahí nada más. Esa gente, si tú los conoces, es gente buena”, concluyó.

Fuente: La Opinión