Julio César Chávez reconoce a Ryan García, «pero con sus pendej… echa todo a perder»

Ryan García volvió a poner su nombre en los primeros planos del boxeo al vencer en las tarjetas a Devin Haney tras una contundente demostración en Brooklyn.

El «bendecido con el gancho de izquierda» mandó en tres ocasiones al suelo a su rival y recuperó su buena imagen en el ring tras sus escándalos recientes.

Julio César Chávez, analista ahora para TV Azteca, destacó las cualidades de King Ryan como pugilista, pero lamenta sus locuras.

«Lo que es la pegada, si Ryan García se dedicara a pelear, porque tiene pegada, tiene carisma, tiene todo, pero de repente hace sus pendej…, sus locuras y echa todo a perder«, dijo el César del Boxeo durante la transmisión el sábado.

JC Chávez descontento con la pelea Ryan García vs Devin Haney

Mientras se desarrollaba el combate contra Haney, Chávez expuso que el duelo no le gustaba.

«No entiendo a Ryan, es el de la pegada, lo ha demostrado a través de todas las peleas y cómo es posible que teniendo la pegada empiece a correr, empieza a ensuciar la pelea.

«La verdad que la pelea no me está gustando. No le veo nada a Haney, solo jab y jab, y el otro corre corre».