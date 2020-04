Julio César Chávez Jr. planea pelear cuatro años más

El mexicano Julio César Chávez Jr. dejó en claro que si se cuida como lo hace en la actualidad, tiene al menos cuatro años por delante para boxear a buen nivel, listo para medirse a Sergio “Maravilla” Martínez o Rocky Fielding.



Casi una hora de plática tuvo el ex campeón mundial con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán y fue cuestionado de su futuro y aseveró que se ve cuatro años más en los cuadriláteros.



“Creo que puedo pelear cuatro años más, fácil, pero debo cuidarme como lo estoy haciendo y más porque no soy un peleador golpeado”, dijo el hijo del legendario “JC”.



Con dos peleas en los últimos tres años, un nocaut en un round sobre el colombiano Evert Bravo en agosto pasado y la pelea que no terminó con Daniel Jacobs en diciembre tras cinco rounds, Chávez Jr. consideró que esa ausencia de los cuadriláteros ahora lo beneficia rumbo a sus próximos planes.



“Ahora que estuve tiempo inactivo parece que Dios me ayudó porque no podía pelear en ese tiempo, si hubiera recibido golpes y con la vida que llevaba quizá estaba acabado, pero ese tiempo que no peleé, tres años me sirvió, así que cuatro años más creo (que puede pelear)”, subrayó.



Con entrenamientos en casa mientras se termina la situación del COVID-19 que tiene detenidas todas las funciones, el boxeador sinaloense aseveró que no deja de trabajar, pues quiere estar listo para volver a la actividad cuando todo regrese a la normalidad.



Aunque el año pasado se habló de una posible revancha con el argentino Sergio “Maravilla” Martínez, dijo que estaría encantado de verse las caras nuevamente con él.



“Yo voy a pelear, yo estoy joven (34 años) y en buen momento, si él (45 años) quiere pelear conmigo yo encantado de la vida, no le quisiera pegar, me cae bien”, dijo entre risas, y agregó: “si en sus mejores tiempos me lo acabé, no creo que aguante otros 12”.

