Julio César Chávez Jr no da el peso para la pelea contra Anderson Silva

El sábado 19 de junio se vivirá una noche llena de adrenalina, donde la dinastía Chávez será la protagonista.

El día de pesaje llego; sin embargo, Julio César Chávez Jr. no dio el peso que se había acordado.

El hijo de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, pasó a la báscula y esta indico 184 libras, pasándose por dos, mientras que elex peleador de la UFC, Anderson Silva sí dio el peso acordado.

Por tal motivo, Julio César Chávez Jr. tuvo que ser penalizado y le pagó a Anderson Silva 100 mil dólares (dos millones de pesos).

Julio César Chávez dio el peso frente a Héctor “Macho” Camacho Jr.

Durante la misma ceremonia de pesaje donde se presentó Julito, “El César del Boxeo”, subió a la báscula previó a su última pelea de exhibición.

Tras varios meses de arduo entrenamiento y disciplina, Julio César Chávez, dio el peso establecido con su oponente “Macho” Camacho Jr.

Cartelera de la pelea entre Julio César Chávez y “Macho” Camacho Jr.

Este sábado 19 de junio, “El Gran Campeón Mexicano” tendrá su última noche estelar en el boxeo, en una pelea de exhibición contra Héctor “Macho” Camacho Jr.

Sin embargo, será una velada donde veremos a la familia Chávez subir al mismo cuadrilátero.

Julio César Chávez vs Héctor Camacho Jr.

Julio César Chávez Jr. vs Anderson Silva

Omar Chávez vs Ramón Álvarez

Kevin Torres vs Jorge Luis Melendez

Mario Alberto Ramírez vs Pedro Castro

