Julio César Chávez explota contra su hijo: “Eres un pinche grosero”

Parece que Julio César Chávez Jr. no se cansa de estar en el ojo del huracán, pues ahora trascendió un video, supuestamente grabado por él mismo, donde se observa como es víctima de un tremendo regaño de su padre.

Y es que ni David Faitelson hace enojar tanto al ‘César del Boxeo’ como su propio vástago, con quien se mostró verdaderamente furioso, pues señaló que es un “pinche grosero”.

“Por mis hue… hijo de tu p … Por pinch… grosero que eres, hijo de tu p… mad… Grabando todo pinch… loco cab…”Julio César Chávez

Luego de las declaraciones de Julio César Jr por sugerir que la gente “pobre” usara billetes falsos para comprar comida, trascendió otro video donde el boxeador lo regaña y lo señala de andar con los ojos raros.

El histórico exboxeador mexicano estaba tan molesto que hasta cuestionó que su hijo hubiera consumido alguna sustancia, pues señaló el aspecto de sus ojos. “Ve los ojos que tienes, pinch… loco cab..”, dijo enfurecido.

Chávez justifica el regaño a su hijo

Posteriormente, publicaron otro video en el que aparecen juntos para explicar la situación. El 'César del Boxeo' señaló que regaña a su hijo porque no le hace caso, mientras que el Jr. se limitó a decir que así es su padre. "Yo lo regaño a este cab… porque no me hace caso", dijo Julio César, mientras su hijo comentó "Así es él, así es él. No sean mam…"

Estas nuevas grabaciones salen apenas unas horas después de que Julio César Chávez Jr. publicara un video en el que le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador imprimir “billetes falsos” para ayudar a los más pobres.