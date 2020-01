Jugadores del Manchester City habrían tenido fiesta privada con 22 modelos italianas

La holgada victoria que el Manchester City obtuvo 6-1 sobre el Aston Villa el pasado fin de semana, dejó muy eufóricos a algunos de los jugadores, quienes después del partido celebraron una fiesta privada junto a 22 modelos italianas.

De acuerdo a información del diario británico The Sun, las modelos viajaron de Milán a Manchester y se hospedaron en el Mere Golf Resort and Spa de Knutsford, para luego ser “trasladadas en un autobús al lugar secreto” de la reunión.

De acuerdo a la misma fuente, la fiesta “al estilo bunga bunga”, fue una celebración de navidad y año nuevo retrasada para los futbolistas, quienes no dejaron pasar la oportunidad de festejar.

Los futbolistas habrían contado con el permiso de Josep Guardiola, entrenador de los Citizens, quien no habría estado al tanto de la presencia de las 22 modelos italianas. Las parejas de los jugadores tampoco estuvieron presentes.

Los nombres de los futbolistas que estuvieron en la fiesta privada no se dieron a conocer, mientras que de las modelos destacan los nombres de Marta Tejada, Amira Paula, Chiara Giuffrida e Isa Rivera, quienes subieron contenido de esa noche en sus redes sociales.

The Sun Football ⚽

✔

@TheSunFootball

Manchester City stars jetted in squad of stunning Instagram models for lavish Bunga Bunga-style bash after 6-1 winhttps://www.thesun.co.uk/sport/10740269/?utm_medium=Social&utm_campaign=sunfootballtwitter&utm_source=Twitter#Echobox=1579042550 …

Manchester City stars jetted in squad of stunning Instagram models for lavish Bunga Bunga-style…

MANCHESTER City stars flew in a squad of stunning models for a Bunga Bunga-style party. The Italian girls were put up at vast expense at an exclusive hotel in Cheshire — just a few miles from where…

thesun.co.uk

82

4:00 PM – Jan 14, 2020

Twitter Ads info and privacy

19 people are talking about this

Fuente: SDP Noticias