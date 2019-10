Jugadores de Veracruz tuvieron que abandonar sus viviendas por falta de pago

Cierto es que Veracruz es el peor equipo de la Liga MX, al grado de que lleva 39 partidos sin conocer la victoria. Sin embargo, ello no justifica la precaria situación laboral que enfrentan los jugadores del primer equipo y otras categorías.

Para darnos una muestra de lo que están viviendo los integrantes del conjunto escualo, vale decir que varios de ellos han tenido que abandonar sus viviendas debido a que no tienen los recursos necesarios para pagar la renta por los adeudos salariales existentes, tal como apuntó el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas, Álvaro Ortiz, en entrevista con ESPN

“Había jugadores que tuvieron que salirse de sus departamentos porque no tenían ni para pagar la renta, muchos se están cooperando para que los chavos coman”.

Álvaro Ortiz

Advierte que futbolistas están viendo la manera de manifestarse



Asimismo, Álvaro Ortiz señaló que los jugadores no han querido ingresar sus controversias a la Federación Mexicana de Futbol, lo cual se deba probablemente a un tema de represalias; sin embargo, advirtió que pronto habrá noticias pues la situación es insostenible.“Los jugadores no han querido hacer reclamos porque ellos estaban precisamente platicando para ver el tema de sus pagos. Ellos están haciendo ahorita una estrategia, esta estrategia pronto me la dirán para poder tomar una decisión grupal, no solamente los jugadores de Veracruz, sino todos los jugadores del futbol mexicano… pronto va a haber noticias, algo va a pasar, y eso ya lo sabe la Liga y lo sabe la federación.”





Recordemos que los estatutos de la Liga MX son muy claros respecto a situaciones de esta índole, inclusive el reglamento contempla la desafiliación de aquellos clubes que mantengan adeudos y reincidan.

No descarta paro de actividades



Finalmente, el exfutbolista dejó en claro que apoyarán cualquier decisión o plan a seguir por parte de los afectados, es más, no descartó que exista, como en otros países, una especie de paro.“En esta asociación nunca se tocó el tema de frenar la Liga por temas de impagos, o por lo que se tenga que hacer, pero si es necesario, si los jugadores me piden en algún momento hacerlo, por supuesto que los vamos a apoyar”.

Fuente: SDP Noticias