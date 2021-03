Jugadores de Chivas defienden a Vucetich

Después de una semana que Chivas perdió ante América el Clásico Nacional, el capitán del conjunto rojiblanco Jesús Molina, salió a dar la cara y defendió el proceso que ha tenido Víctor Manuel Vucetich, hasta el momento, y dijo estar en contra de cortar procesos.

No lo creo porque todos los técnicos que han llegado han tenido éxitos y creo que pasa más por un tema de ser autocríticos, analizarte como jugador, saber qué haces bien y mal. No podemos llevarnos entre las patas a tantos técnicos exitosos, Víctor es exitoso como lo es Luis Fernando, no creo que cortar procesos sea lo más indicado, Víctor trabaja día a día por el bien del equipo, dentro y fuera de la cancha”, compartió.