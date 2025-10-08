Jugadores chihuahuenses triunfan y demuestran calidad en el Open Mundial de Baloncesto en Madrid

Jóvenes jugadores chihuahuenses representan con orgullo a México y a Chihuahua en el Open Internacional Mundial de Baloncesto, que se celebra en Madrid, España, obteniendo destacadas victorias en su primera participación.

Los deportistas participan en las categorías U12 varonil, U15 femenil, U18 varonil y categoría especial intelectual, todas bajo la preparación de los entrenadores Andrés Chuca, Eleazar López y Víctor Portillo, encabezados por el coach David Rodríguez, coordinador de selecciones del norte del país.

Durante su debut en el torneo, los equipos lograron ganar sus primeros encuentros, asegurando su pase a la siguiente ronda del prestigioso certamen internacional.

La participación de la delegación mexicana se realiza a través de la Federación Mexicana de Baloncesto (FMB), encabezada por Israel Hermosillo, quien reconoció el esfuerzo y talento de los jóvenes atletas chihuahuenses.

El desempeño de los jugadores ha sido destacado por la organización del evento, resaltando el alto nivel competitivo y la disciplina que muestran los representantes de México.

La presencia de estos talentos en el Open Internacional reafirma el crecimiento del baloncesto chihuahuense y su proyección a nivel mundial.