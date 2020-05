Jugador de la NBA deja mil dólares de propina en restaurante

Andre Drummond, jugador de los Cavaliers de Cleveland, se puso espléndido con una propina de mil dólares en una visita en un restaurante en Delray Beach, Florida.

El pasado domingo, el pívot pagó una cuenta de 160 dólares y Kassandra Díaz se llevó una tremenda sorpresa.

La camarera relata que había comenzado el día de una manera lenta en su doble turno.

“Cuando me dieron la tarjeta, fui a poner los datos y la información para cerrar la mesa y no podía creerlo. De un cheque de 160 dólares, la propina ponía mil. Estaba temblando y tenía lágrimas de felicidad después de lo que me dejó”, publicó en Instagram, adjunto el recibo de pago.

Kassandra Díaz no tenía idea de cómo reaccionar y no quería llamar la atención, pero al mismo tiempo no podía describir la cantidad de aprecio que tenía.

“Es increíble ver a personas que muestran actos de bondad en estos tiempos inciertos. Esta es una historia que nunca olvidaré, muchas gracias de nuevo”, señaló.