Juegos Olímpicos de Tokio: Claudia Rivas y Cecilia Pérez abandonan el Triatlón Femenil

Este 26 de julio dieron inicio las competencias de Triatlón en los Juegos Olímpicos Tokio, en el parque Marítimo de Odaiba de la ciudad asiática anfitriona.

Para mala fortuna de la delegación mexicana, las mexicanas Claudia Rivas y Cecilia Pérez se vieron obligadas a abandonar la competencia, durante la prueba de Triatlón Femenil de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Claudia Rivas dejó la competencia por malestares estomacales

La triatleta Claudia Rivas dejó la competencia poco después de los 12 minutos, justo cuando se encontraba poco antes de cumplir su primer kilómetro en la natación.

De acuerdo con los informes, Claudia Rivas presentó dolores en el esternón y el estómago, por lo que ya no pudo continuar con el enfrentamiento.

Cecilia Pérez se salió de la competencia por problemas en su bicicleta

Por su parte, Cecilia Pérez se encontraba en el lugar 33 en el kilómetro 20 de la bicicleta, cuando empezó a notar algunas complicaciones.

A la bicicleta de Cecilia Pérez se le ponchó la llanta trasera, por lo que tuvo que abandonar el enfrentamiento.

Sin embargo, ambas atletas se presentarán a los relevos mixtos del próximo 30 de julio.

Las mexicanas no fueron las únicas que dejaron la competencia; las condiciones climatológicas en el Triatlón no eran favorecedoras

Hay que resaltar que las mexicanas no fueron las únicas en abandonar la competencia.

Cuando inició el triatlón de Tokio 2020 en el parque marítimo de Odaiba, iniciaron un total de 56 triatletas.

No obstante, las condiciones climatológicas no favorecieron a los deportistas.

Se presenció una lluvia constante, lo que complicó la ruta en bicicleta, la cual contaba con varias curvas.

Además de la lluvia, la humedad fue de 82.3, mientras que la velocidad del viento fue 23.6 km por hora.

Esto último causó que un total de siete triatletas abandonaran la competencia y 12 más fueran lapeadas

