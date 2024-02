Judge requerirá ‘mantenimiento constante’ en un dedo durante toda su carrera

El dedo gordo del pie derecho de Aaron Judge es más que una nota a pie de página para los New York Yankees.

Judge se perdió 42 juegos después de romperse un ligamento en el dedo gordo del pie derecho, cuando se estrelló contra la cerca del jardín derecho del Dodger Stadium el 3 de junio pasado, una de las principales razones por las que los Yankees quedaron fuera de la contienda por la postemporada.

«Creo que será un mantenimiento constante durante el resto de mi carrera», dijo Judge el martes. «Cualquier cosa con lesiones como esa, simplemente tienes que estar al tanto para que no vuelva a estallar».

El afable toletero de 6 pies 7 pulgadas y 282 libras regresó el 28 de julio y terminó bateando .262 con 37 jonrones y 75 carreras impulsadas en 106 juegos.

«Me sigo lastimando en el jardín derecho, así que creo que por eso me trasladaron al jardín central», dijo, provocando risas en una conferencia de prensa.

«Creo que se trata de jugar más inteligentemente», prosiguió, «entendiendo el campo, entendiendo las dimensiones. En ese caso, pensé que tenía un paso más y no lo hice en esa situación, así que eso siempre vuelve a mí. Tengo que ser un poco más inteligente allí. Así que, sí, al igual que este año, tengo que jugar de manera inteligente. Pero no, no creo que haya paredes de cemento en el jardín central».

Judge conectó 62 jonrones en 2022, rompiendo el récord de 61 de la Liga Americana de Roger Maris en 1961. Los Yankees batearon .202, el mínimo de las Grandes Ligas, durante su ausencia el verano pasado y se perdieron los playoffs por primera vez desde 2016.

«Muchos muchachos estaban avergonzados», dijo Judge. «Es una especie de llamada de atención, y creo que colectivamente, como grupo, todos nos miramos unos a otros y dijimos que esto no puede volver a suceder».

En la primera temporada de Judge como capitán de los Yankees, el récord de 82-80 fue el peor de New York desde 1992 y su sequía de títulos de Serie Mundial llegó a 14 años, la más larga para los Yankees desde la brecha de 1978 a 1996.

«Todavía me devora. Todavía me muerde», dijo Judge.

A dos meses de cumplir 32 años, Judge ha logrado estadísticas majestuosas durante ocho temporadas en las Grandes Ligas.

«Novato del Año, MVP», dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone. «Hay que ganar un título».

Judge dice que será juzgado por títulos.

«Mi mejor temporada será cuando consigamos ese trofeo», dijo.

Judge, que ya ha sido cinco veces All-Star, tiene un promedio de .282, 257 jonrones, 572 carreras impulsadas y un OPS de .982.