Juan Carlos Cortéz, el mexicano que deja Necaxa por el Sevilla

des sociales, los Rayos dieron a conocer el traspaso del futbolista de 19 años, quien por el momento se unirá al conjunto nervión de la División de Honor Juvenil.

«No es solo un éxito en la carrera de Cortez, sino también una prueba del compromiso de Club Necaxa con una filosofía de formación integral, que prepara a sus jóvenes para los retos del futbol mundial».

Nacido el 3 de abril de 2005, Juan Carlos Cortéz ha formado parte de las inferiores de la Selección Mexicana, quien firmó contrato por lo que queda de temporada y tres más, hasta el 30 de junio de 2027.

Quién es Juan Carlos Cortéz, el nuevo jugador del Sevilla

La formación del jugador mexicano comenzó en Cimarrones de Sonora, donde debuto en la tercera división y en el Ascenso MX en 2021; cuando tenía 16 años, convirtiéndose en el jugador más joven en ver minutos en la Liga de Expansión MX.

Su talento y cualidades capturo la atención del equipo de scouting de Club Necaxa, que lo incorporo a sus fuerzas básicas en el Apertura 2022.

Respecto a sus números, «Juan Carlos Cortez ha acumulado mas de 3,000 minutos de juego en diversas categorías, desde la tercera división, pasando por Sub 18, Sub 20 y Sub 23, demostrando su habilidad y compromiso», destacó el conjunto español.

El sonorense se puso en la mira de clubes de Europa tras su participación en la Algarve Cup en Portugal, resaltando la importancia de la exposición internacional en su desarrollo, aunque el Sevilla fue el que terminó llevándose sus servicios.