José Juan Macías es presentado oficialmente por el Getafe

José Juan Macías fue presentado de manera oficial con el Getafe en la mañana de este miércoles. El delantero mexicano de inmediato fue comparado con Hugo Sánchez y Javier ‘Chicharito’ Hernández. El delantero informó que se encuentra recuperado de lesión que le impedía llegar en óptimas condiciones a Tokio 2020 e incluso externó que “le da igual” las críticas que ha recibido por no acudir a los Juegos Olímpicos.

“Me da igual lo que digan los medios en mi país, y en todas partes. Yo sé quién soy y solamente los que están alrededor de mí saben lo qué ha pasado. Entonces, lo que se diga o deshaga fuera de, no es de mi incumbencia”, externó Macías en su primera conferencia como futbolista del Getafe.

“No iba a llegar a los Juegos Olímpicos, fui sincero con el profe Jaime (Lozano). Él como persona es grandísima persona y obviamente lo entendió. Yo quería recuperarme porque tenía como una seguidilla de la misma lesión y quería como cortar esa racha, pero estoy muy bien. Ahora, ya mañana, me empiezo a incorporar poco a poco con el equipo, pero ya estoy bien”, externó Macías en su primera conferencia como futbolista del Getafe.

En las dos primeras preguntas que le hizo la prensa al canterano de Chivas, fueron para compararlo con Hugo Sánchez, en cuanto a la cifra de goles que puede alcanzar en su primera temporada y otra más para cuestionarle sobre si Javier Hernández, también forjado en el Guadalajara, era uno de sus referentes.

“Estás hablando del mejor jugador en la historia de México (Hugo Sánchez), a mi parecer, otros tendrán otros comentarios, pero yo vengo a hacer lo mío. Confío mucho en mi capacidad y voy a hablar dentro del campo”.

“Javier Hernández, ‘Chicharito’ es un referente para nosotros los mexicanos, por la gran trayectoria que ha hecho y sí he tenido contactos con bastante de ellos, el último Hugo Sánchez, que fuimos a cenar. Todos los demás, como Héctor Herrera, Andrés Guardado, Diego Laínez, que desde chiquito juego con él en diferentes categorías de la selección y me platica del gran nivel que se sabe en todo el mundo de LaLiga, top tres, top dos, creo que son grandes referentes y hay que ser igual o mejor que ellos”.

Inquirido por su nuevo entrenador, Míchel, que dirigió a Pumas mexicano hasta julio de 2020, recordó que fue su rival en el pasado y que ahora trabajará con él.

“Me sufrió como rival y ahora le tengo como mister. Me dijo que me conocía bien y me dio su confianza. Quiero recalcar la confianza que me dio Míchel antes de venir aquí. Es una grandísima persona”, indicó.

Además, habló sobre sus cualidades: “Soy un jugador que mi principal virtud es el gol. Tengo olfato. Tengo cualidades de habilidad y técnica. Soy un jugador para delante con convicción”.

Respecto a cómo le ha tratado el vestuario del Getafe a su llegada, desveló que muchos jugadores le escribieron mensajes a través del teléfono para ofrecerse a darle toda la ayuda que necesitara. “Me han dado una gran bienvenida. No los conocía en persona, pero es un gran vestuario. Me han recibido muy bien”.

Sobre si conoce a algunos jugadores del Getafe, nombró a internacionales como Jaime Mata y a Vitolo, a quien veía por televisión cuando jugaba en el Atlético de Madrid. “Entre muchos más, hay grandes jugadores y sin duda voy a hacer una gran sinergia con ellos”.

“Desde pequeño esto fue un sueño y ahora es una realidad que hay que afrontar. Si estoy aquí es que he hecho bien las cosas desde pequeño. Ahora espero tener una grandísima pretemporada para llegar con todo a la temporada. Es una meta que me propuse. Es buenísimo para mí estar en la mejor Liga. Me veo jugando en el Getafe y haciendo muy bien las cosas. Estoy convencido de que vamos a hacer cosas buenas. Tenemos un buen equipo y un buen entrenador”, concluyó.