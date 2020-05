Jonathan Orozco sale negativo a segundo test de coronavirus; se hizo una tercera prueba

El guardameta de Santos Laguna, Jonathan Orozco, aseguró que se realizó una segunda prueba de Covid-19 el pasado domingo y el resultado de esta prueba salió negativo. Sin embargo, aún se realizará una tercera prueba en los próximos días.

“Tengo una noticia que darles y es que el domingo pasado nos hicimos una segunda prueba para ver cómo iba el virus y gracias a Dios dio negativa. Necesitamos otro negativo para que nos den de alta y por el tema de anticuerpos, pero vamos evolucionando favorablemente y seguimos, pues en mi cuarto y con las medidas de protección sanitarias y con el protocolo que hay que llevar. Si Dios quiere, el próximo lunes ya cumplimos dos semanas de aislamiento, pero por ahí del jueves o viernes me haré otra prueba y espero que sea negativa”, dijo.

Asimismo, refirió que su familia se encuentra bien, y mucho más tranquilos a raíz de los recientes resultados. Aún así, impulsó a la sociedad lagunera y a la mexicana, en general, a que no desistan y sigan con las medidas cautelares.

“La verdad ha sido complicado, pero lo he sabido llevar por el apoyo de mi familia que, gracias a Dios están bien, me da mucho gusto y ya estoy más tranquilo y contento. Gracias por su apoyo y los quiero exhortar a que se sigan cuidando, no bajen la guardia y sigan tomando las medidas de precaución sanitarias. Esperamos salir pronto de esta situación”, finalizó Orozco.

Por| Excélsior