Jonathan dos Santos bateó al Tri: Anuncia retiro de Selección Mexicana

Jonathan dos Santos ha decidido dar un paso al costado en la Selección Mexicana, quien anunció su retiro, una situación que ya platicó con Jaime Lozano y Duilio Davino.

Después de ser una de las grandes ausencias en la convocatoria del Tri para la Concacaf Nations League, las dudas surgieron de por qué no fue considerado tras mostrar un gran nivel con América.

Pero hoy, ‘Jona’ rompió el silencio, y dio a conocer cuáles son sus objetivos a los 34 años: «Mi prioridad ahora mismo es el América, de aquí hasta que me retire», señaló ante los medios de comunicación.

«La Selección Mexicana me ha dado mucho, pero en estos momentos de mi carrera con muchos partidos, que ya no soy un joven, siento que ahora mismo tengo que darle todo al América«.

«Me han demostrado que, sin venir jugando casi un año y medio, que me renovaran y confiaran en mí, la verdad es algo por la que estoy agradecido».

Jona dos Santos rechaza convocatoria con México

El egresado de La Masía de Barcelona dio a conocer que sí estuvo en los planes de Jaime Lozano para la Concacaf Nations League; sin embargo, pidió no ser llamado.

«Decidí no ir a la Selección Mexicana. Es cierto que tuve contacto con Jimmy y Duilio Davino, pero les comenté mi sentir que no era mi momento porque hay grandes jugadores y no tengo nada que hacer nada ahí por ahora«.

Jonathan dos Santos confía en el proceso para el Mundial 2026 al considera que hay buenos jugadores para dar buenos resultados: «Están en un gran proceso y creo que les irá bien en los años siguientes».

«Pero estoy feliz con mi decisión, porque no sé si podría aguantar esos parones porque antes me afectaban mucho con lesiones. Así que lo que me preocupa más en estos momentos es mi equipo y poder hacer historia en el club», concluyó en las instalaciones de Coapa.