Joao Maleck asegura que no volverá a tomar y que ofrecerá una disculpa pública a las familias que afectó

El futbolista Joao Maleck fue liberado la noche de este martes, tras pasar casi año y medio en el Penal de Puente Grande. El delantero fue ingresado a dicho lugar el 24 de junio de 2019, un día después de provocar, con las agravantes de alcohol y exceso de velocidad, el incidente automovilístico en el que murieron María Fernanda Peña y Alejandro Castro, quienes se acababan de casar la noche anterior.

Al salir de la cárcel y recuperar la libertad, luego de pagar tres millones de pesos (que proporcionó su aseguradora) para la reparación de daños, según lo establecido por los jueces, aseguró que quiere ofrecer una disculpa a las familias afectadas, que hoy es un Maleck diferente a que ingresó al Penal y aseguró que no volverá a tomar.

“No tengo palabras para describir este momento que sin duda fue muy especial para mí, esperado por mi familia y por mucha gente. Lo primero que quiero hacer es ofrecer una disculpa pública a las familias afectadas. A toda la gente decirle que yo entré siendo un Joao Maleck aquí al Penal y salgo siendo otro, deportivamente y, lo que más me importa a mí, como ser humano”, fueron sus primera palabras.

Ahora tengo más responsabilidad con la sociedad y con las familias. Sin duda que salgo más motivado que nunca. Dios me dio una segunda oportunidad, me encantaría decir más. Lo que me importa ahora es ir con mi familia, que es lo primero que voy hacer, agradecerle a la gente que me apoyó, a mi familia que estuvo siempre”, continuó.

“Para mí lo más importante, lo que representa es muchísimo, que es estar con mi familia. La verdad que estar con mi familia es lo que más me importa. Gracias a Dios que me dio esta oportunidad de estar con toda la gente que me apoyó y sin duda que ahora vuelvo más fuerte que antes, como futbolista y como persona”, aseguró Joao Maleck.

Enseguida, le cuestionaron si volvería a beber, después de lo ocurrido con una noche de fiesta que terminó en tragedia. “Eso es obvio que no. Obvio que ahora salgo siendo un ejemplo más para la sociedad. Tengo que ser más ejemplo y salgo mucho más responsable, muy maduro. Sin duda son cosas que pasan, a cualquiera le pudo haber pasado. Me tocó la suerte que fue a mí, me ha dolido muchísimo la verdad, me ha costado mucho, pero me ha ayudado a mejorar como persona”, sentenció.

Joao Maleck se mostró confiado en retomar su carrera y reveló que su convenio con Santos Laguna sigue vigente. “Ahora el tema futbolístico tengo planes, sería lo primero ver el futuro dónde está. Tenemos por ahí algo ya, pero faltan por definir muchos detalles. Tuve la oportunidad de prepararme, de entrenar, salgo bien físicamente y con mucha motivación. Tengo un contrato que vigente, aún tengo un compromiso con ellos, pero ya veremos qué es lo que viene”, afirmó al salir del Penal de Puente Grande.

Finalmente, reiteró el compromiso que hizo durante el juicio, de ver por los dos hijos que tuvo Alejandro Castro antes de casarse con María Fernanda Peña. “Me sostengo, lo que dije no fue solo para salir de ahí, sino que es de corazón y sin duda que es por eso que estoy más motivado que nunca, tengo más compromiso”, concluyó Joao Maleck.

