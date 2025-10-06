Jets a la deriva tras arranque de 0-5 en la era de Aaron Glenn

Los New York Jets han tenido 19 entrenadores en jefe a tiempo completo durante más de seis décadas. El domingo, Aaron Glenn se convirtió en el primero en comenzar su mandato con cinco derrotas consecutivas.

La bravuconería característica de Glenn, que afloró tras derrotas anteriores, desapareció tras la última derrota: 37-22 ante los Dallas Cowboys en el MetLife Stadium. Se mostró introspectivo, culpándose en gran medida por el récord de 0-5, el tercer inicio de este tipo de los Jets en los últimos 30 años.

«Cuando sucede algo malo, la respuesta no es la adecuada, y tengo que reflexionar sobre ello», dijo Glenn, repitiendo ese sentimiento varias veces en su conferencia de prensa posterior al partido. «Tengo que hacer algo para solucionarlo. Estamos todos juntos en esto, pero sé esto: todo empieza por mí. Lo sé. Así que tenemos que solucionarlo».

Glenn es un entrenador con mentalidad defensiva, y su defensa está experimentando una futilidad histórica: no ha logrado recuperar el balón en cinco partidos. Los Jets se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NFL en no forzar una pérdida de balón en los primeros cinco partidos. Esto abarca casi un siglo, desde que las pérdidas de balón se convirtieron en una estadística oficial en 1933.

La defensa, una de las mejores de la liga en los últimos años, está permitiendo 31.7 puntos por partido. Los Jets van camino de permitir la mayor cantidad de puntos en la historia de la franquicia, y aun así, Glenn sigue apoyando al coordinador defensivo Steve Wilks. Glenn dijo que no tiene planes de encargarse de la dirección de las jugadas.

«Sé que eso es lo que todos dirán, pero siempre recuerdo mi primer año en Detroit, cuando teníamos problemas en defensa y nuestro entrenador tenía mucha confianza en mí, asegurándose de que lo hiciéramos bien», dijo Glenn, aludiendo a 2021 con Dan Campbell. «Siento exactamente lo mismo. Tengo mucha confianza en Wilks. Ha hecho muchas cosas excelentes en esta liga como coordinador defensivo y voy a permitirle hacer su trabajo. Lo haré».

La defensa estuvo tan mal el domingo que permitió un corredor de 100 yardas (Javonte Williams) y un receptor de 100 yardas (Ryan Flournoy) tan solo en la primera mitad. Flournoy, un exjugador del equipo de prácticas, tuvo casi tantas yardas de recepción el domingo (114) como en los primeros 15 partidos de su carrera (137).

Enfrentando una línea ofensiva sin cuatro titulares, los Jets solo lograron una captura (una jugada de cesión de Dak Prescott). Fallaron 14 tacleadas para 182 yardas, según Next Gen Stats.

Por momentos, se vieron desinteresados, quedando atrás 30-3. Glenn no cuestionó su esfuerzo. Pero la derrota les afectó mucho. «Me mantiene despierto por las noches, intentando procesarlo», dijo el esquinero Sauce Gardner sobre el inicio de 0-5. «Intento pensar en lo bueno que está pasando porque me cuesta dormir, intentando entender por qué no estamos ganando».