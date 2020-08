Jerry Jones planea recibir aficionados en juegos de Cowboys

El propietario de los Dallas Cowboys, Jerry Jones, dijo el miércoles durante una videoconferencia que su equipo se está preparando para recibir a los fanáticos en el AT&T Stadium durante la temporada 2020. Jones señaló que confía en que los seguidores de los Cowboys pueden cumplir con cualquier regla para asistir a los juegos.

“Estoy completamente seguro de que si alguna vez he visto que una población en general haya tenido información sobre dónde están los problemas, dónde están las vulnerabilidades, cómo comportarse, la regla de hacer lo correcto en relación con la persona que está contigo y a tu lado que lo sabes o no lo sabes, estoy seguro de que tenemos una situación muy educada y que nuestros fanáticos pueden venir y tener una experiencia segura en nuestro estadio y, por supuesto, nuestros jugadores tienen la seguridad que se requiere en el fútbol”, dijo.

Jones señaló que debido a la naturaleza del estadio, tiene una multitud de suites y cree que tiene más lugares para colocar grupos de 5 a 10 personas, la capacidad de acomodar a más fanáticos a una distancia segura es mayor que en otros estadios.

“No tengo ninguna expectativa”, dijo Jones cuando se le preguntó cuántos fanáticos podrían asistir. “Como sabes, estás tratando con un objetivo en movimiento y no estoy tratando de disminuir el aspecto del objetivo en movimiento, pero somos únicos en el sentido de que tenemos las capacidades de la suite que tenemos que nos brindan un poco de control adicional. También tenemos un estadio que tiene 3 millones de pies cuadrados en él (…) cuando miras un número en el estadio, no creas que ese número se está juntando, no lo están. Estará en grupos de posiblemente 5, 10, 15 personas diferentes. Nuestro estadio es muy adecuado para reunir un número de personas que han elegido venir y quieren ver jugar a los Dallas Cowboys. No especularé sobre un número”.

Jones agregó que los Cowboys seguirán los protocolos estatales y locales en cuanto a cuántos fanáticos pueden asistir a los juegos. Actualmente, Texas permite el 50 por ciento de capacidad para eventos deportivos. Al igual que con todo lo relacionado con COVID, esas asignaciones pueden cambiar a lo largo de la temporada.

Por: Cadena Noticias