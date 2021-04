Jérémy Mathieu, el futbolista que falsificó un contrato con tal de no ir al Barcelona

A poco tiempo de su retiro en 2020, Jérémy Mathieu vuelve a ser noticia, ya que el exdefensa francés en entrevista al diario de su país, L’Equipe, confesó lo que hizo con tal de no ir al Barcelona en 2014, un intento fallido, ya que de cualquier manera terminó firmando con el club culé.

Y es que en ese entonces, Jérémy era muy feliz con el Valencia, equipo al que había llegado en junio 2009, por lo que no quería salir de esta escuadra, aunado a que estaba convencido de que con los blaugranas sólo calentaría la banca, así que se le ocurrió hacer un contrato falso como parte de su plan para quedarse.

“No quería ir al Barça. Cuando se me acercó (en 2014), era capitán en Valencia, estaba disfrutando de mi vida allí y me preguntaba: ¿voy a pulir el banquillo en Barcelona? Cuando recibí el contrato que me ofreció, redacté un nuevo contrato, en el que había un salario de un nivel entre el que recibía en ese momento y el que me ofrecía el Barça”, comenta.

“Le mostré este contrato falso al director deportivo del Valencia (Francisco) Rufete, diciéndole ‘si me das esto, me quedo’, él respondió ‘eso no debería ser un problema’.

Llamamos juntos al presidente (Amadeo Salvo), quien se negó. Rufete no podía creerlo… Rompí el papel y les dije ‘así que me voy’. Comprendí que no contaban conmigo”, recuerda.

En el Barcelona, donde permaneció del 2014 al 2017, no la pasó tan bien como en el Valencia, pero sí tuvo varios encuentros como titular, pero las lesiones eran muy constantes. Además, en una ocasión lo culparon de haber hecho un autogol a propósito, ya que fue en un duelo ante Valencia.

“Me metí uno con el Barça ante el Villarreal (2-2, 20 de marzo de 2016). En un córner no veo que llegue el balón, rebota en mi pecho y se mete en la portería. Después, todos los periodistas españoles me aplastaron, como si lo hubiera hecho a propósito”.

Finalmente, decide rescindir su contrato cuando faltaba un año para cumplir con su estadía, quedó desligado y fue el Sporting de Portugal su club de destino.

Fuente: Mediotiempo