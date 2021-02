Javier Aguirre quiere ir a un Mundial de Clubes

Javier Aguirre ve con buenos ojos la Liga de Campeones de la Concacaf.

El Vasco, técnico de Monterrey, nunca ha estado en un Mundial de Clubes, y ve este torneo, como una buena posibilidad de probar esta competición. “No he estado en un Mundial de clubes, he jugado la Champions en tres confederaciones distintas (Concacaf, Europa y Asia) y me gustaría ir de la mano de la institución, pero hay que ir paso a paso. Hay que ir caminando, haciendo bien las cosas… Este torneo se presenta bien para este 2021”.

El rival de los Rayados será el Atlético Pantoja de la República Dominicana, “y lo comenzaremos a estudiar cuando llegue el momento, comenzaremos a mandar a nuestro departamento de inteligencia para ver partidos, jugadores y demás”.

Tigres, el rival acérrimo de los Rayados, jugará la final del Mundial de Clubes, lo que para Aguirre no presiona a su equipo: “Nos motiva que un representante de Concacaf esté en la final del Mundial de Clubes; los equipos mexicanos siempre tienen que estar ahí peleando, les han sacado gran ventaja a los equipos centroamericanos y norteamericanos. Motivación siempre tenemos, tenemos muchas ganas de que comience esta competencia”.

Desde que llegó al equipo regio, la directiva fue muy clara: “Hay que darle seriedada todos los torneos en donde participemos y este no va a ser le excepción porque nos ha dado mucho en lo internacional, lo vamos a tomar con mucha seriedad”.

Por: Cadena Noticias