James Rodríguez saldría del Real Madrid para la siguiente temporada

El colombiano James Rodríguez ya no volverá a vestir el uniforme del Real Madrid para la siguiente temporada, ya que su despedida fue marcada por él mismo, quien no accedió a disputar el partido contra el Atlhetic, el cual se celebró el 5 de julio y desde ese momento el estratega francés, Zinadine Zidane supo que su disposición de apoyar al club era obsoleta, por lo que no lo volvió a contemplar para los futuros partidos.

Aunque el contrato del colombiano indica que todavía tiene una temporada más por participar, se ha decidido que ya no formará parte del cuadro para dicha edición, por lo que se espera que muy pronto se haga oficial su salida, siempre y cuando se pueda llegar a un acuerdo con la directiva de cualquier club que lo quiera fichar.

El último partido donde se pudo ver a Rodríguez correr por las canchas de Europa fue el 21 de junio, cuando los merengues se enfrentaron y derrotaron al Real Sociedad por 2-1. Pero desde ese momento se supo que el final del mediocampista ya estaba escrito, por lo que ya no siguió viéndose en acción el resto de la campaña.

Ante la casi asegurada marcha de Rodríguez del Madrid, su representante, Jorge Mendes, se ha puesto en modo manos a la obra para conseguirle un lugar en alguno de los grandes equipos del viejo continente y lo más atractivos son PSG, Atlético de Madrid y el Arsenal, pero las ofertas no han llegado por el momento.

James llegó oficialmente al Real Madrid el 22 de julio del 2014 cuando fue presentado como el nuevo elemento al firmarlo por seis temporadas. El 12 de agosto hizo su presentación con el cuadro cuando disputó un partido contra Sevilla en la Supercopa de Europa, donde su club ganó por 2-0.

Por: El Imparcial