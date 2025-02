Jalen Hurts se queda con el MVP del Super Bowl LIX

Jalen Hurts, mariscal de campo de los Philadelphia Eagles, fue nombrado como el Jugador Más Valioso del Super Bowl LIX con 17 pases completos en 22 intentos, 221 yardas por aire, dos pases de anotación y solo una intercepción. Además, aportó 11 acarreos para 72 yardas y un touchdown ante los Kansas City Chiefs.

“Couldn’t be here without my teammates.”

– #SBLIX MVP @JalenHurts pic.twitter.com/FVSDRXM3jV

— NFL (@NFL) February 10, 2025