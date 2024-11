Jaime Munguía tendrá una nueva pelea en México

Vuelve a casa. Tras haberse repuesto de la derrota ante Canelo Álvarez, Jaime Munguía volverá a pelear en el 2024 y lo hará en territorio mexicano. El pugilista azteca anunció su pelea ante Bruno Surace para este diciembre.

Munguía ganó su pelea 44 el pasado septiembre ante Erik Bazinyan, lo que significó su tercera pelea en el año tras el combate ante Canelo Álvarez en mayo y la pelea ante John Ryder en enero.

La pelea ante Bruno Surace no sólo significa su cuarta en el año, sino que también significa su regreso a México. El pugilista tijuanense no tiene un combate en territorio mexicano desde su pelea ante Gonzalo Gaston Coria en noviembre del 2022 cuando peleó en Guadalajara.

De acuerdo con BoxRec, la batalla pactada a 10 rounds, se llevará a cabo el sábado 14 de diciembre de 2024 en la casa de los Xolos de Tijuana, el estadio Caliente. Con esto el pugilista estará regresando a su ciudad natal.

»Me siento muy contento, orgulloso, emocionado por volver a la ciudad que me vio nacer, que me vio crecer. Es un gran orgullo. Hemos recorrido un gran camino», comentó Munguía tras anunciar su nueva pelea.

Bruno Surace llega al combate ante Munguía invicto. El francés de 26 años suma 25 victorias, cuatro por nocaut, y dos empates. Su última pelea fue ante Jhon Jader Obregon en diciembre del 2023.

