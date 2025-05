Isaac Del Toro, primer mexicano en liderar el Giro de Italia 2025

En un día inolvidable para el ciclismo nacional, Isaac Del Toro, del equipo UAE Team Emirates, se convirtió en el primer mexicano en liderar el Giro de Italia. Lo logró tras finalizar en segundo lugar en la novena etapa de la edición 2025, con llegada en Siena, y obtener así la prestigiosa maglia rosa que distingue al líder de la clasificación general.

Con apenas 21 años, Del Toro también se convirtió en el corredor más joven en vestir el maillot rosa en el siglo XXI, sumando un hito más a su prometedora carrera profesional.

Del Toro podrá guardar, al menos hasta el martes 20 de mayo su maglia rosa, ya que el lunes 19 se celebrará la segunda jornada de descanso de este Giro.

El martes tendrá lugar una contrarreloj individual de 28,6 kilómetros entre Lucca y Pisa.

Isaac Del Toro: Una etapa de leyenda en los caminos blancos

La etapa 9 del Giro de Italia fue una jornada intensa, marcada por los tradicionales strade bianche, los exigentes caminos de grava que conectan con el espíritu clásico del ciclismo. Isaac Del Toro protagonizó una actuación estelar junto al belga Wout Van Aert, quien finalmente se impuso al sprint en la icónica Piazza del Campo de Siena.

Ambos corredores se escaparon a falta de 15 kilómetros, dejando atrás a figuras como el colombiano Egan Bernal y el checo Mathias Vacek. Cruzaron la meta con cerca de un minuto de ventaja sobre un grupo de favoritos que incluía a Giulio Ciccone, Richard Carapaz, Antonio Tiberi, Juan Ayuso y los hermanos Yates.

La actuación del mexicano fue clave para que hoy escriba su nombre con letras doradas en la historia del ciclismo mundial.

🎙️ "It's insane. I tried until the end, I have no regrets. I went all in, maybe in another planet I could have dropped Wout, but I didn't" – 🩷 🇲🇽 @ISAACDELTOROx1 #GirodItalia pic.twitter.com/0MjHTVOvqV

— Giro d'Italia (@giroditalia) May 18, 2025