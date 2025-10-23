Isaac del Toro gana el Campeonato Nacional de Ciclismo en Ensenada

Isaac del Toro le puso el broche de oro a una temporada de ensueño en el ciclismo profesional. Si algo le faltaba al pedalista de 21 años era disfrutar una victoria con su gente, y lo consiguió al imponerse este jueves en la prueba contrarreloj del Campeonato Nacional de la especialidad, que se disputó en Ensenada, Baja California.

Del Toro se coronó con un tiempo de 25:25.74 minutos y demostró las virtudes que lo tienen en el tercer lugar del ranking de la Unión Ciclista Internacional, a pesar de la exigente ruta en los desniveles del Valle de Guadalupe. En la segunda posición finalizó su compatriota Édgar Cadena ( 26:38.80) y el podio lo completó Eder Frayre (26:49.74).

“Del Toro es el campeón nacional mexicano de contrarreloj. El joven de 21 años fue el más rápido en el recorrido de 16 kilómetros. ¡Qué viaje tan fantástico, Isaac! ¡Felicidades!”, publicó su equipo UAE Team Emirates en sus redes sociales.

El regreso de Del Toro a México se da en el pico de su joven carrera. Ha logrado 16 victorias en la campaña, entre las que destaca un histórico subcampeonato en el Giro de Italia, así como la conquista de la Vuelta a Burgos, el Giro della Toscana y el Gran Piamonte. Además, fue nominado al prestigioso Vélo d’Or 2025, el galardón que distingue al mejor ciclista del año.