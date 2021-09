Irina Shayk se mantiene callada sobre posible aventura con Kanye West

La modelo Irina Shayk, de 35 años, siempre se ha mostrado a abierta a platicar con la prensa sobre su vida amorosa en general, incluido los temas de su ex Bradley Cooper, pero durante una entrevista reciente se abstuvo de confirmar que salió con el rapero Kanye West, de 44 años, después de su viaje a Francia en junio.

“Mañana habrá un rumor de que estoy saliendo con mi portero, ¿de acuerdo? Luego, pasado mañana, será otra persona ”, dijo Shayk a HighSnobiety y agregó, “Mira, siempre hay algo ahí, y me lo estoy guardando para mí”.

Fuentes cercanas confirmaron al portal de espectáculos Page Six en junio que la esposa de West, Kim Kardashian, estaba al tanto de una relación floreciente entre los dos y no tenía ningún problema con que él siguiera adelante después de su solicitud de divorcio en febrero .

¿Son solo amigos?

Sin embargo, el ganador del Grammy y Shayk parecían haber perdido fuerza al cabo de un mes de su escapada a Francia, y una fuente nos dijo: “A ella le gusta como amigo, pero no quiere una relación con él”.

Desde entonces, West ha alimentado los rumores de que está al borde de una reconciliación con la estrella de “Keeping Up With the Kardashians”, ya que recrearon sus nupcias de 2014 en agosto durante un evento de escucha de su último álbum, “Donda”. También se pronunció en apoyo de su polarizante look Met Gala 2021.

En lugar de hablar de West, Shayk se tomó un tiempo para elogiar a su ex Cooper, de 46 años, en su perfil de HighSnobiety.

Fuente: El Imparcial